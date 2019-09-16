AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle

AK Partili Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçlarını toplattı.

Çınar, "Ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ara vermeden devam edeceğiz"

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz." diyen Çınar, şu değerlendirmeleri yaptı.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz.

Bu kapsamda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik.

Yenikapı tiyatrosucu İmamoğlu'ndan dudak uçuklatan kiralama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyede bulunduğunu iddia ettiği '1700 makam aracı' iddiasını ispatlamak için çeşitli oyunlara girişti. Daha önce sergilediği antrikot tiyatrosuyla vatandaşların alay konusu olan İmamoğlu, Yenikapı'da hizmet araçlarını makam aracı olarak sergilemişti.

Yerel seçim sürecinde "İsrafla mücadele edeceğiz" diyen, Yenikapı'da kiralık araçları dizdirerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği yaklaşık 3 ay içinde sadece İSKİ için araç kiralamaya harcadığı miktar 16 milyon lirayı aştı. İBB yönetimini bu konuda aratmayan bir başka CHP'li belediye ise Küçükçekmece oldu.

VIP araç sevdası "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Küçükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Kemal Çebi, belediye bünyesindeki 80 binek araçlık filodaki araç sayısını 101'e çıkardı. Bununla da yetinmeyen Çebi, kendisine de içerisinde buzdolabı, özel ses sitemi ve TV ünitesinin de olduğu VIP araç için ihaleye çıktı.

Belediyelerde makam aracı kullanılmadığı, tüm araçların, hizmet aracı kapsamında ele alındığı ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre binek araçlarda en fazla 1600 cc motor hacim özelliği arandığı halde Çebi, söz konusu kanunu görmezlikten geldi. Şartnameye eklettiği özel maddeyle en az 1990 cc'lik bir araç kiralanması talimatı verdi.

İsrafla mücadele etmek yerine göz göre göre israf yapan Çebi'nin bu icraatı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

5 yıl boyunca keyif sürecek

Kemal Çebi, 5 yıl boyunca kullanacağı VIP makam aracında olmasını istediği özellikleri ihale şartnamesine eklettirdi. 2019/367520 numaralı ihale teknik şartnamesinde yer alan özellikler şöyle: Uydu anten, otomatik kumandalı açılıp kapanabilen TV ünitesi, buzdolabı, katlanabilir masa, özel eşya gözleri, direksiyondan kumandalı CD ve MP3 çalarlı radyo, elektrikli sunroof.