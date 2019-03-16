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AK Partili başkandan dikkat çeken Yeni Zelanda uyarısı: Aynısı Türkiye'de de...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, “Ülkemizde de buna benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlar." diyerek 8 Mart'ta feministlerin ezan okunurken yaptıkları saygısızlığı hatırlattı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:56
AK Partili başkandan dikkat çeken Yeni Zelanda uyarısı: Aynısı Türkiye'de de...

AK Parti’de seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, gece gündüz demeden yoğun mesaisini sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Giresunlular Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı. Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ve çok sayıda Giresunlu katıldı.

Sözlerine 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere vurgu yaparak başlayan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, bu seçimi sıradan bir seçim olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye'de de uygulamaya çalışıyorlar"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da, Giresunlu vatandaşlara davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. Başkan Şenocak, Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlenen ve onlarca Müslümanın şehit olduğu hain terör saldırısına vurgu yaparak, “Öncelikle Yeni Zelanda’da şehit olan kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Bakın bu caniler ve bu teröristler İslam’la uğraşmaya devam ediyor. Bakıyorsunuz ülkemizde de buna benzer senaryolar uygulamaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce Taksim’de ezana yapılan saygısızlığı gördünüz değil mi? Onun için bu işin şakası yok. Bu dönemde bile bunu yapabilecek cesareti gösterebiliyorlarsa yarın bunlar burada cami de kapatır, bu CHP zihniyeti geçmişte camilere girdi ve camileri kapattı. Onun için aklıselim olmamız ve çok güçlü bir şekilde çalışmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan’da çok güzel işler yapılacağını ifade eden Başkan Şenocak, “İstanbul’da da güçlü bir aday ile yola devam ediyoruz. Bilgisi, birikimi ve devlet adamlığıyla inşallah 31 Mart gecesi İstanbul’da Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

"Bu saldırı, aşırı sağın getirdiği bir sonuçtur"

Yeni Zelanda’da Cuma namazı kılarken hain saldırıya uğrayan Müslümanların ailelerine ve İslam dünyasına baş sağılığı dileyerek sözlerine başlayan ve saldırıyı şiddetle kınayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, “Bu saldırı Avrupa’da yükselen ırkçı aşırı sağın getirdiği bir sonuçtur. Avrupa’da ve Amerika’da bu bir sonuçtur. Özellikle Avrupa’da İslamafobi’yi, aşırıcılığı seçim malzemesi olarak kullanan partilerin yaptıklarının sonucudur bu. İşte biz beka mücadelesi veriyoruz derken, hem yurt dışında hem yurt içerisindeki terör odaklarından ülkemize bu gösterileri ve hadsizce söylemlerini anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:56
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. Yeni Zelanda
  4. AK Parti
  5. Bayram Şenocak

YORUM YAZ

  • ZoroZoro31 dk önce
    Yapilacak her provakasyonun arka sin da akpmhp vardir bu iki parti seytanin askerleri olmus bunlar oy icin her seyi yapar
  • AkpAkp34 dk önce
    Boyle bir seneryo varsa akp oy almak icin akp nin senernyosu dur akp oy almak icin gozu donmus her turlu degerlerioy almak adina ayaklar altina almis
  • HamiHami39 dk önce
    Kaos seneryosu ile oy mu devşirilür.Hemin tüm terör örgütleri çökertildi kim yapacak bunu

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