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Gündem

AK Partili başkandan Ayasofya’daki ilk cuma namazı için sürpriz!

Danıştay'ın kararının ardından yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Bu anlamlı gün için de gelecek olan cemaate Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, cuma namazı kılacak olan cemaate Antep baklavası ikram edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:16:00 - 2020-07-17 22:28:57
AK Partili başkandan Ayasofya’daki ilk cuma namazı için sürpriz!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazının ardından cemaate baklava ikram edileceğini söyledi.

İlk namazdan sonra baklava ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazına katılan cemaate, UNESCO'nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan baklavadan ikram edeceklerini bildirdi.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Şahin, ayrıca Ayasofya Cami’nin halılarını da temin etmek için gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdi. Fatma Şahin, "Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım, Antep baklavasını camiye gelen, cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz" dedi.

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