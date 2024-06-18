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Yaşam AK Partili başkandan acı haber! Kazada hayatını kaybetti
Yaşam

AK Partili başkandan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-18 19:29:00 - 2024-06-18 19:32:19

Bitlis'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Adilcevaz ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde Karamercan'ın kullandığı 34 BFD 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Ekipler sevk edildi

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.


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AK Partili başkan hayatını kaybetti

Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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