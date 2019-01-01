AK Partili başkana silahlı saldırı! Durumu ağır
AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, silahlı saldırıya uğradı. Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.01 Ocak 2019 Salı 15:05
AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit’e silahla ateş etti.
Saldırgan yakalandı
Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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