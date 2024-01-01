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Yaşam AK Partili Başkan Uysal son yolculuğuna uğurlandı
Yaşam

AK Partili Başkan Uysal son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 16:00:00 - 2024-01-01 16:04:03

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında vefat etti. Uysal, bugün Zağnos Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi. Uysal’ın cenazesine yoğun bir katılım gerçekleşti.

Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir ilçe belediye başkanları katıldı.

Cenazeye katılan protokol üyeleri, merhum Uysal'ın yakınlarına taziyelerini sundu. Uysal, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

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