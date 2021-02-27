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Gündem AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme
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AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

CHP'li belediyelerde toplanmayan çöpler sosyal medyanın gündemi oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yayımladığı bir video ile CHP'nin çöp yığınlarına esprili bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 01:37:00 -

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde gündem olan, İstanbul’daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak temizlik personeline, “Heykeli dikilecek insanlarsınız” dedi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde son günlerde sokaklarda görülen çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında “90’lı yılların başına gerimi dönüyoruz?” sorusunu akla getirdi.

“Heykeli dikilecek insanlarsınız”

Bu durumu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti.

Başkan Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

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