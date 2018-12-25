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AK Partili başkan İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı

Elazığ'daki Maden ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

25 Aralık 2018 Salı 16:22
AK Partili başkan İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı

AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, "İYİ Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tam" dedi

İYİ Parti'nin Maden Belediye Başkan adayı belli oldu. Bağımsız olarak Maden'den Belediye Başkanı seçilen, ardından da AK Parti saflarında yerini alan Musa Orhan, İYİ Parti'ye geçti.

Resmi tören düzenlendi

Orhan'ın parti rozeti teşkilat binasında düzenlenen törenle takıldı. İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak Ali Şekerdağ'ın isminin açıklanmasının büyük bir coşkuyla karşılandığını ve İYİ Parti'nin belediye seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi. Or sözlerini şöyle sürdürdü: İnanç ve düşünce hürriyetine saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyetlere giden yolun taşlarını döşeye döşeye gelen cesurlar hareketidir. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de her gün gelişen, büyüyen İYİ Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tamdır. Ali Şekerdağ adayımız olduktan sonra hem partide hem kamuoyunda büyük bir heyecan oluşmuştur. Bu heyecan ilçelerde etkisini göstermiştir. Bugünde Maden Belediye Başkanımız Sayın Musa Orhan'ın aramıza katılması cesurlar hareketine büyük bir güç kazandırmıştır. Değerli başkanım Musa Orhan'ın İYİ Parti'ye katılması bizleri onurlandırmıştır. Kendileri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldin diyorum.

3. dönemde kazanmak istiyor

Maden Belediye Başkanı ve İYİ Parti Maden Belediye Başkan Adayı Musa Orhan ise şunları kaydetti: "Bizler inşallah hayatımızın her safhasında bütün bireylere karşı, partili partisiz her insanımıza karşı işte, aşta, gönülde, yürekte, hayatımızın her safhasında hep birlikte iyi olup iyi davranacağız ki hep birlikte iyi olalım. Çok fazla söze gerek yok. İnşallah 2019 Mart yerel seçimlerinde daha önce 2 dönem yapmış olduğum belediye başkanlığını İYİ Parti çatısı altında devam etmeye çalışacağız, gayret göstereceğiz. Yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlayacağımıza inancım tam."

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:22
  1. Elazığ
  2. AK Parti
  3. İYİ Parti

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