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AK Partili Başkan adayı Ulusoy camdan çay davetini geri çevirmedi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 16:45
AK Partili Başkan adayı Ulusoy camdan çay davetini geri çevirmedi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları sırasında düğün yapılacak bir evin camından gelen çay davetini geri çevirmedi. Ulusoy’un eve ziyareti ise renkli görüntülere sahne oldu.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy seçim çalışmalarına bugün Cihangir Mahallesi’nde devam etti. Ulusoy’un seçim çalışmaları sırasında düğün yapılacak bir evin camına çıkan kadınlar, başkan adayına çay davetinde bulundu. Daveti geri çevirmeyen Ulusoy, eve giderek vatandaşlarla birlikte çay içti, gelin olacak kıza hediye verdi. Ulusoy’un ziyareti renkli anlara sahne oldu. Ziyaret sırasında bir kadın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:45
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