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Siyaset AK Partili Arvas Kılıçdaroğlu'na sordu: Sırada kim var?
Siyaset

AK Partili Arvas Kılıçdaroğlu'na sordu: Sırada kim var?

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ'lunun son dönemde yaptığı ötekileştirmeleri derleyerek "Sıradaki kim olacak?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:46:00 -

Twitter hesabından bir video yayımlayan AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı ötekileştirme konuşmalarını derleyerek şu soruyu sordu: "Sıradaki kim olacak?"

'Sıradaki?'

Ömer Arvas, şu mesajı paylaştı:

"Gazetecilere medyanın yüz karası, öğretmenlere iradesini pazarlayan, sanatçılara yalaka,YSK üyelerine çete mensubu, Hakim ve Savcılara sarayın militanı, Çiftçilere iki elim yakanızda. Sıradaki?"

 

 

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