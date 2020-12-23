AK Partili Arvas Kılıçdaroğlu'na sordu: Sırada kim var?
AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ'lunun son dönemde yaptığı ötekileştirmeleri derleyerek "Sıradaki kim olacak?" diye sordu.
Twitter hesabından bir video yayımlayan AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı ötekileştirme konuşmalarını derleyerek şu soruyu sordu: "Sıradaki kim olacak?"
'Sıradaki?'
Ömer Arvas, şu mesajı paylaştı:
"Gazetecilere medyanın yüz karası, öğretmenlere iradesini pazarlayan, sanatçılara yalaka,YSK üyelerine çete mensubu, Hakim ve Savcılara sarayın militanı, Çiftçilere iki elim yakanızda. Sıradaki?"