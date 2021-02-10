AK Partili Ali Cumhur Taşkın'dan anlamlı Sultan II. Abdülhamid Han mesajı
2. Abdülhamid Han Hazretleri'nin vefatının 103’üncü yıl dönümü nedeniyle AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'ın TBMM'de yaptığı konuşma dikkat çekti.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 2. Abdülhamid Han Hazretleri'nin vefatının 103’üncü yıl dönümü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda anlamlı bir konuşma yaptı.
AK Partili Taşkın'dan Abdülhamid Han mesajı
Konuşmasına 'Cennetmekân Sultan II. Abdülhamit Hân’ı, vefatının 103’üncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.' diye başlayan Taşkın'ın açıklamaları şu şekilde;
"Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 yılında padişah oldu.
İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi 23 Aralık 1876 yılında ilan etti.
Eğitim, kültür, sanat, mimari, askerî, bilim ve teknoloji sahalarında yaptığı yenilik ve hizmetlerle devlete, millete şeref ve itibar kazandırdı.
Çoğu şahsi parasından olmak üzere ülke genelinde 1552 eser yaptırdı.
İlk kız okulları II. Abdülhamid döneminde açıldı.
Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu. Bütün yurtta İdadiler ve rüştiyeler (Lise ve orta okullar ) açılmaya başlandı
Ziraat Bankası kuruldu. Darülaceze (Kimsesizler yurdu) hizmete girdi. Kağıt Fabrikası kuruldu.
Ülkenin dört bir yanına demir yolu ulaştırdı. Hicaz Demiryolu onun döneminde yapıldı.
Ticaret, ziraat ve sanayi odaları Abdülhamid zamanında açıldı.
Sultan II. Abdülhamit Han'ı vefatının 103’üncü yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.
Sizlere de teşekkürlerimi sunuyor iyi günler diliyorum."