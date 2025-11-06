AK Parti'li Açıkkapı’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Kültürünü kaybeden kimliğini de kaybeder! Bu tuhaflıklar bizi üzüyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Meclis’teki basın toplantısına önemli açıklamalar yaptı. Açıkkapı, Yahudi sermayesinin Kıbrıs'ta taşınmaz mal ve arazi alımını hızlandırdığına dair haberleri hatırlatarak sözlerine başladı. Açıkkapı "Bu tablo bize İsrail'in Doğu Akdeniz'de yeni bir nüfus hattı kurma arzusunu göstermektedir. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" dedi.

Açıkkapı, şunları söyledi: "Kıbrıs'ta Türk askerinin olmadığı bir senaryo sadece Kıbrıslı Türkler için değil, tüm bölge için bir felaket olur. Tarih defalarca göstermiştir ki Türk askerinin olduğu yerde barış, huzur, güven, istikrar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki varlığı önemlidir ve bundan vazgeçmek mümkün değildir. Bu varlık sadece bir güvenlik tedbiri de değildir. Türkiye'nin, Türk askerinin orada bulunması, Kıbrıs Türk halkının geleceğine vurulmuş bir mühürdür. Türkiye'nin orada bulunması Doğu Akdeniz'in enerji dengesinin, soydaşlarımızın hakkının ve Türkiye'nin bölgedeki kararlılığının teminatıdır."

AK Parti'li Açıkkapı, bir gazetecinin, Doğu Akdeniz'deki söz konusu durumla ilgili Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının artırılmasına gerek olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Türkiye, dün nasıl aldıysa, bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu an gereken her türlü tedbiri ve aksiyonu alır" yanıtını verdi.

KÜLTÜRÜNÜ KAYBEDEN KİMLİĞİNİ DE KAYBEDER

Son günlerde toplumda "kültürel yabancılaşmanın, çözülmenin" farklı örneklerinin görüldüğünü de dile getiren Açıkkapı, "Toplumumuzda 'Cadılar Bayramı' adı altında yaygınlaştırılmak istenilen bazı tuhaflıkları görüyor ve bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Yabancı kültürlerin ritüellerini sergileyen bazı çevreler bu toprakların kültürünü, milletin ruhunu bir türlü tanımadı. Cadılar Bayramı bizim kültürümüzün bir parçası değildir, olmadı ve bundan sonra da olmamalıdır. Bizim bayramlarımızda karanlık değil aydınlık, korku değil umut, maske değil samimiyet, gerçeklik vardır. Kültürünü kaybeden toplum kimliğini de kaybeder. Biz kültürümüzü, kimliğimizi, değerlerimizi sonuna kadar koruyacağız" diye konuştu.

