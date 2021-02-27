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Siyaset AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir!
Siyaset

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında bulunan göçmenleri darp etmesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:16:00 -
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan askerlerinin göçmenlere uyguladıkları şiddeti kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

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Yorumlar

Cenk

Eskiden savaşarak bi bedel ödenerek kılıç hakkıyla biyerler alınır oralara yerleşilirdi. Şimdi milyonlarca suri sırf rahat lüx yaşam için sınırları zorlayıp göç ediyor , yani avrupaya göç talepleri asla yaşam hakkı can havliyle değil,arkalarında onları kovalayan bir ölüm yok...
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