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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'den yeni hamle! YSK'ya sunuldu

AK Parti, 31 Mart'ta yapılan İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya ek bir dilekçe sundu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:16
AK Parti'den yeni hamle! YSK'ya sunuldu

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:16
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mustafa kartalmustafa kartal19 dk önce
    İptale kesin gözüyle bakıyorum..Yeni seçim eskisi gibi olmayacak,tüm mârifetler İstanbul için gösterilecek...bu defa CHP ve ortaklarının işi çok zor...

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