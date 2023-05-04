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Siyaset AK Parti'den The Economist'in skandal kapağına tepki! 'Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar'
Siyaset

AK Parti'den The Economist'in skandal kapağına tepki! 'Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar'

Yeniakit Publisher
2023-05-04 22:55:00 -
AK Parti'den The Economist'in skandal kapağına tepki! 'Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere merkezli The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal kapağına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş” dedi.

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala skandal bir kapak yayımladı. Dergi 14 Mayıs seçimlerini yılın en önemli seçimi olarak niteledi.

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanıldı. "Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.


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