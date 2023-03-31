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Siyaset AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz
Siyaset

AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-03-31 23:17:00 -
AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya izin verilmesini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız."

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