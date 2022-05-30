AK Parti'den tepki: İlk kez oldu

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır annelerine buradan selamlarımızı gönderiyorum. Bininci gününü aştı evlat nöbeti. Annelerin verdiği bu mücadele son derece önemli bir vicdan nöbeti. İnşallah buradaki bütün annelerin evlatlarına kavuştuklarına şahit oluruz. Buradaki esas mesele, bunlara yol açan terörün yok edilmesidir.

Bundan sonrasında da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi teröre karşı harekatlar gerçekleştirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok önemli bir etkinliğe katıldı. Bakü'de Teknofest gerçekleştirildi. İlk defa Türkiye topraklarında gerçekleşmiş oldu. Sayın Aliyev'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Gençlerin yoğun ilgisi vardı.

"İlk kez bir CHP Genel Başkanı böyle bir açıklama yapmıştır"

Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında bir harekattan bahsetmesinin hemen ertesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızın kaçacağını söylemesi son derece sorumsuz olmuştur.

Önceki CHP Genel Başkanları milli güvenlik konularında sorumlu davranmıştır. İlk kez bir CHP Genel Başkanı böyle bir açıklama yapmıştır.

Kendi partisini ve kendisini bu duruma düşürmemeli. Bu son derece hassas bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bir harekat gerçekleştireceğiz' demesinden hemen bir iki gün sonra olmuştur. Ondan sonra legal çalışan sivil toplum örgütlerini hedef almaya başlıyor.

(Kılıçdaroğlu'nndan sonra) FETÖ'cülerden biri çıktı bunları ben 3-4 sene önce söyledim dedi. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey olmayacağını kendisi bile biliyor. Bir de çıkmış diyorlar ki AK Parti seçimi kaybederse sonuçlarını kabul etmeyecek. Karar verin. Çabalayacaklar mı yoksa kaçacaklar mı?

Siyaset alanını zehirlememek lazım. Rekabet, siyasi argümanların gücüyle ortaya konmalı. Nasıl korunacak sivil siyasetin, demokrasinin gücü? Bunun böyle olmayacağını en iyi kendilerinin bilmesi lazım. Defalarca aynı şeyi yaptılar ve duvara çarptılar.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO üyeliği için teröre güç vermeme şartına gelen tepikleri takip ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra ittifak konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu argümanların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülmüştür.

Yeni çerçeve ortaya konulacaksa terör, dayanışma, ikili ilişkiler konusunda ilkeli olma çerçevesinde ilerlemesi gerekiyor.