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AK Parti'den Temel Karamollaoğlu'na FETÖ cevabı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'yi hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Bu vahim açıklamayı kınıyoruz" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:10
AK Parti'den Temel Karamollaoğlu'na FETÖ cevabı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi

Paylaşımında "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır. Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."

"Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın sahasında görüyoruz"

Her kesimden vatandaşın ve Saadet Partisi tabanındakilerin hain darbe girişimine canları pahasına direndiklerine dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Saadet Partisi Genel Başkanı'nın iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii Saadet Partili kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz günü gazi Mecliste FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi, ortak tavır alınması gereken yerde, CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın sahasında görüyoruz. Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere katkı verme sonucu doğurur." dedi. Çelik, AK Parti'nin FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, bu mücadeleye her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi kurumsallaştıran "en güçlü siyasi parti" olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi.

"İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir"

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri de kullandı:

"FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır. Saadet Partisi Genel Başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:10
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • Emre bayındırEmre bayındır25 dk önce
    Doğru demiş. 10 küsur yıl adamarla yat kalk, her istediklerini ver, devletin her kademesine sok, her kurumu, araziyi tahsis et, sonra da hiç bir dahliniz yokmuş gibi hakim koltuğuna oturup, elin gariban cemaat mensubuna fatura et mevzuyu. Hayır bir de kınıyoruz diyebiliyorsunuz ya, pişkinliğin b ukadarına da pes doğrusu !
  • Yavuz 1517Yavuz 151727 dk önce
    Bu ingiliz bozması, terör yandaşı, mandacı adamın sözlerinin bizler için bir değeri yoktur. 3 temmuz 1993 yılının Sivas belediye başkanı olan, chp ve sol mallar tarafından katilolarak linç edilen bu bunak adama fetö ike altlı-üstlü bir hayat diliyorum.
  • zaferzafer32 dk önce
    Reis 2009 dan itibaren feto ile savasirken, Karamaloglu neredeydi ? 15 Temmuzda hedef alinmayan tum siyasiler, kemal, meral,temel, selahattin, abdullah,hepsi feto nun siyasi ayagidir.Fetoyu bitiren, pkkyi bitiren Reis e dil uzatanin dilini kesmezseniz , boyle dilleri uzar...
  • Eren Eren 34 dk önce
    Akpartiyi fetöcülükle suçlamak şuursuzluktan başka bir şey değildir

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