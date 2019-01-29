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AK Parti'den Suudilere sert tepki: Skandal

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen ve Suudi Konsolosluğu'na alınmayan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un yaşadığı bu olayı 'skandal' olarak yorumladı.

29 Ocak 2019 Salı 12:27
AK Parti'den Suudilere sert tepki: Skandal

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularına yanıt verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı." dedi.

CHP-İP-HDP 

HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum." dedi..

Tunç Soyer meselesi

İyi Parti-CHP arasındaki Tunç Soyer kriziyle ilgili konuşan Çelik, Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır.

Binali Yıldırım'ın istifası konusu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Çelik, "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:27
  1. İstanbul
  2. Ömer Çelik
  3. Agnes Callamard

YORUM YAZ

  • nooooonooooo45 dk önce
    size ne raportörden, bizde kati piri midir nedir onu istemiyoruz her b.ka sazan gibi atlamasanız
  • osmanosman50 dk önce
    hep diyorum.kovun şu suudileri konsolosluklarını büyük elçiliklerini kapatın.bize ne hayırları var ki?
  • ihsanihsan51 dk önce
    ulen densiz suud sen bm ye üye değilmisin ne bok yemeğe sokmuyorsunya raportörü suçlusunda ondan değilmi

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