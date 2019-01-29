AK Parti'den Suudilere sert tepki: Skandal AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen ve Suudi Konsolosluğu'na alınmayan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un yaşadığı bu olayı 'skandal' olarak yorumladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularına yanıt verdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı." dedi. CHP-İP-HDP HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum." dedi.. Tunç Soyer meselesi İyi Parti-CHP arasındaki Tunç Soyer kriziyle ilgili konuşan Çelik, Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır. Binali Yıldırım'ın istifası konusu AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Çelik, "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" dedi.

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