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Siyaset AK Parti'den Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Süleyman Soylu açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:26:00 - 2024-08-01 14:41:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye başvuru yapan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun eleştiriler karşısında kendine özgü duruş sergilediğini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, “Dokunulmazlığımı da kaldırın, gerekirse hepsini' diye konuşabilecek kadar bir özgüven taşıyorum demektir. O da bir başka erdemdir. Ama bizim için çok özeldir. Çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.

"Dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirdi"

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde terörle mücadeleye yönelik önemli hizmetler verdiğine işaret eden Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı zamanında Türkiye’nin terörle mücadelesinde dünyayı da hayretler içerisinde bırakan, dünyanın da hayranlığını kazanan başarılı bir bakanlık süreci gerçekleştirmiş değerli bir devlet adamıdır. Bizim bakanımız, evladımız, değerimizdir” diye konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

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