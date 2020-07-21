AK Parti'den sosyal medya teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya için verilecek olan kanun teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Zengin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Yeni oluşan yaşam alanıyla ilgili düzenleme içerisinde. Fransa’da Almanya’da Amerika’da arayışlar var.

Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri uluslararası standarda gelmedi.

Hakarete, tacize son vermeyi hedefliyoruz.

Yeni bir aktör katılıyor kanunla beraber. 5651 sayılı kanun içinde Sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Türkiye’de bir merkez oluşturmalarını temsilci belirlemelerin istiyoruz. Hedeflediğimiz şey soruşturmaya ve kovuşturmaya imkan verecek bir düzenleme yapacağız.

Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde. Her ülke düzenlemeler yapıyor.

Şikayetlerde 6 aylık süre içinde raporlama istenecek.

5 aşamalı yaptırım süreci

Birinci maddede sosyal ağ sağlayıcının tanımını yapıyoruz

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz. Bir temsilci oluşması.

Gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de olabilir. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmalı.

Eğer temsilci bulundurulmazsa... 5 aşamalı yaptırım süreci var.

Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak.

Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek.

Yüzde 50-90 arasında bant daraltma cezası verilebilecek.

Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.