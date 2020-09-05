AK Parti’den son dakika idam cezası açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin idam cezası hakkındaki açıklamalarından sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, idam cezası hakkında son dakika açıklamasında bulundu.

Cahit Özkan, halkımız idam istiyorsa gereğini yaparız diyerek şu açıklamada bulundu:

Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.

Denizli AK Parti Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen idam cezası hakkındaki tartışmalara değindi.

Cahit Özkan’ın konuşmasında şu açıklamalarda bulundu;

Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz.