  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti’den son dakika idam cezası açıklaması
Gündem

AK Parti’den son dakika idam cezası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam cezası gelmeli çıkışının ardından bir son dakika açıklaması da AK Parti’den geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:17:00 - 2020-09-05 16:22:58
AK Parti’den son dakika idam cezası açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin idam cezası hakkındaki açıklamalarından sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, idam cezası hakkında son dakika açıklamasında bulundu.

Cahit Özkan, halkımız idam istiyorsa gereğini yaparız diyerek şu açıklamada bulundu:

Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.

Denizli AK Parti Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen idam cezası hakkındaki tartışmalara değindi.

Cahit Özkan’ın konuşmasında şu açıklamalarda bulundu;

Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

gelmesi lazım
  • Yanıtla

Efelerdiyarı

İnşallah idam geri gelir. Adalet esastır. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
200 kişinin bulunduğu camide feci olay!
Dünya

200 kişinin bulunduğu camide feci olay!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı. ..
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
4 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

4 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. 1612 kişiye daha koronavirüs ta..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı