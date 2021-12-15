AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Ne zaman açıklanacak?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.

Rakam

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

4 bin lira mı?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

Ekonomik OHAL iddiası

Saçma sapan bir iddia Böyle bir şeyin olması düşünülemez. Bu konunun konuşulması bile doğru değil.

Kastettiğim şey ciddiyet

Üniversitede öğrencilerle yapılan sohbette söylediğim bir sözdür. TÜİK, sorumlu ve Avrupa İstatistik Kurumu'na akredite olmuş Türkiye'deki tek kurumdur. TÜİK ya da başka kuruluşun itibarını korumak zorundayız. Kastettiğim şey ciddiyet. Ben hiç kimsenin hayat tarzı ile tercihleri ile dünya görüşüne sahip olmasını ayrıcalık olarak görmem.

TÜİK sözleri

Matematik hesaplama içinde yapıyor. TÜİK'in açıkladığı hesaplara itibar etmek zorundayız. Devlet kurumlarının resmi raporlarına itibar etmek zorundayız ki ortada kafa karışıklığı kalmasın. Hissedilen doğru bu, bu tarafına katılıyorum ama ortada bir de resmi hesaplamalar var. Bu yöntemlerin hepsi test edilmiş, sınanmış yöntemlerdir.

Döviz kuru

Geçen hafta yaptığım konuşmada iki cümle çekilerek algı operasyonlarının nasıl yapıldığına ders olarak okutulmak lazım. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçteki esas gaye nedir tezgahı dağıtmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için. Devletin tezgahı dağıtma diye verdiği parayı dövize yatırırsan bu sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur. Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim... Bunların takip edilmesi lazım. Bunun üzerinden öyle kötü bir algı operasyonu yapmaya kalktılar ki söylediğim belli.

Kılıçdaroğlu meselesi

Ben kimsenin niyetinin ne olduğunu bilmem. Samimiyetle adım atacakları çizgiyi millete göstermeleri lazım. Önce özür dilemeyi bilmek lazım. CHP zihniyetinin mağdur ettiği kimselerden özür dilemesi lazım. Samimiyetle bunu göstermeleri lazım. 28 Şubat'ta öğretim üyesiydim. Yüzlerce genç kızımızın nasıl kapı önüne koyulduğunu biliyorum. O süreçte uğraıkları baskılar neticesinde ağır travmalar yaşayan gençler biliyorum. O vekil hala CHP üyesiyse Kılıçdaroğlu, ihraç etsin. Ben fevkalade önemsiyorum. Avrupa'daki faşist partilerin zihniyetine uygun şekilde yabancılara şu kadar paraya nikah kıyarım diyen belediye başkanına işlem yapın.

Aday olmalı mı?

Partilerin kimi aday göstereceğini söylemek bşize düşmez. Bizim adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Karşı tarafın adayı meselesi ise aday bulmakta zorlanmaktır. Öyle bir profil ortaya koymalılar ki birbirleri ile uzlaşamayan bir itifak var. Hem HDP'lileri memnun edecek, hem İYİ Partilileri. Böyle bir profil bulmak çok zor. Sayın Kılıçdaroğlu kendi planları çerçevesinde bunu götürdü. Şahsi fikrim Türkiye'nin ikinci partisi olan CHP Genel Başkanı'nın aday olmasıdır.

HDP'deki gelişmeler

Zaman içerisinde HDP'nin içinde çok farklı gelişmeler oldu. Helalleşmenin HDP tarafındaki adı yüzleşmedir. HDP'nin ilk önce yüzleşmesi gereken husus terör ile olan bağıdır. 'Siz kenara çekilin, sizin varlığınız yüzünden Türkiye'de demokratik siyaset yerine oturamıyor' deyip eğer PKK ile aralarına mesafe koymuş olsalardı Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Terörle aralarına aşılmaz duvarlar örmeleri lazım. Ama maalesef çok zor.