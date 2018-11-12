AK Parti'den son dakika açıklaması: Süre uzatıldı

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için AK Parti'deki aday adaylığı süreci bugün bitecekti. Yapılan açıklamada sürenin 16 Kasım'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Başvuru süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00'ye kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapıldı

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

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