AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet soruşturması kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı.

AK Parti Sözcü Ömer Çelik cinayetin soruşturulduğunu söyledi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Hassas konulardaki sessizliğimiz acziyete yorulmasın" dedi.

AK Parti'den taziye ziyareti

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken halen çalışmalar devam ediyor. Gözler gelecek haberlere çevrilmişken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan dün akşam Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Bu ziyaret suikastın ardından AK Parti'den ilk olmuş oldu.

"Erdoğan'ın selamını götürdü"

Halk TV'deki Perdenin Önü Arkası programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz ziyaretle ilgili; "Davut Bey, Beştepe'den geldiğini Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine 'biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanınızdayız' dediğini aktarmış aileye." ifadelerini kullandı.

Merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu da Ateş'in kabrini ve sonrasında ailesini ziyaret etmişti.