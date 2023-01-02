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Gündem AK Parti'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama!
Gündem

AK Parti'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sinan Ateş cinayeti) Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu menfur olay sonrası yapılan yorumlara itibar edilmemesi gerekir. Ölüm olayı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların durumu ahlaki değil. Emniyet güçleri konunun tüm boyutunu ortaya çıkaracaktır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

Yeniakit Publisher
2023-01-02 18:17:00 -
AK Parti'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sinan Ateş cinayeti) Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu menfur olay sonrası yapılan yorumlara itibar edilmemesi gerekir. Ölüm olayı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların durumu ahlaki değil. Emniyet güçleri konunun tüm boyutunu ortaya çıkaracaktır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

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