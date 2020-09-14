  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den sert tepki: Hesabı sorulacak
Gündem

AK Parti'den sert tepki: Hesabı sorulacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, El Bab'da ve Afrin'de meydana gelen saldırılar hakkında sert mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:45:00 -
AK Parti'den sert tepki: Hesabı sorulacak

El Bab'da ve Afrin'de meydana gelen saldırılara, AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aynı gün içinde önce El Bab'da Türk Kızılayı'nı ardından ise Afrin'de masum halkı hedef alan canileri ve arkalarındaki savaş baronlarını lanetlediklerini bildirdi.

"Hesabı sorulacak"

Kurtulmuş, bu vahşetin hesabının sorulacağını vurgulayarak, emperyalistlerin bölgedeki oyununun bozulacağını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, Afrin'deki alçak terör saldırısıyla ilgili, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin'de yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kirli amaçları için vekalet savaşlarını devam ettirenlerin Türkiye'nin üç beş maşa örgüte ve arkasındaki emperyalist güce boyun eğecek bir ülke olmadığını bilmeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, niyetinizi ve hedeflerini bildiklerini ifade ederek 'Başaramayacaksınız.' dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kızılay ekibine saldırı

Suriye'nin El-Bab ilçesinde düzenlenen alçak silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personeli şehit oldu, 1 personel ise yaralandı.

Afrin'de bombalı saldırı

Ayrıca, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bugün düzenlenen bombalı terör saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığını, ancak siviller zarar gördüğü için bunu üstlenmekten kaçındığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı