AK Parti'den sert tepki: Hesabı sorulacak

El Bab'da ve Afrin'de meydana gelen saldırılara, AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, aynı gün içinde önce El Bab'da Türk Kızılayı'nı ardından ise Afrin'de masum halkı hedef alan canileri ve arkalarındaki savaş baronlarını lanetlediklerini bildirdi.

"Hesabı sorulacak"

Kurtulmuş, bu vahşetin hesabının sorulacağını vurgulayarak, emperyalistlerin bölgedeki oyununun bozulacağını kaydetti.

Numan Kurtulmuş, Afrin'deki alçak terör saldırısıyla ilgili, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin'de yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kirli amaçları için vekalet savaşlarını devam ettirenlerin Türkiye'nin üç beş maşa örgüte ve arkasındaki emperyalist güce boyun eğecek bir ülke olmadığını bilmeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, niyetinizi ve hedeflerini bildiklerini ifade ederek 'Başaramayacaksınız.' dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kızılay ekibine saldırı

Suriye'nin El-Bab ilçesinde düzenlenen alçak silahlı saldırı sonucu 1 Kızılay personeli şehit oldu, 1 personel ise yaralandı.

Afrin'de bombalı saldırı

Ayrıca, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bugün düzenlenen bombalı terör saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığını, ancak siviller zarar gördüğü için bunu üstlenmekten kaçındığını bildirdi.