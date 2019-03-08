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AK Parti'den sert tepki: Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 22:32
AK Parti'den sert tepki: Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'nin merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve mevlit programına katıldı.

Ömer Çelik, daha sonra partisinin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların siyaseti, devlet alanını ve sokakları güzelleştirdiğini söyledi.

'Tek istedikleri Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünün zayıflaması'

Karşılarındaki ittifakın yalandan vizyonsuzluğa kadar her şeyi tam bir karmaşa haline getirdiğini belirten Çelik, "Hiçbir projeleri ve yaklaşımları yok. Tek istedikleri şey Cumhurbaşkanımızın siyasi gücünün, Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünün zayıflaması. Onlar, sizlerin gücünü hesaba katmıyorlar. Sizlerin 31 Mart günü Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na ne büyük bir destek vereceğinizi hesap edemiyorlar" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımıza atılmış, en büyük iftiralardan biridir'

"Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır. Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz".

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 22:32
  1. Adana
  2. Ömer Küpeli
  3. Ömer Çelik
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  5. cumhurbaşkanı Erdoğan

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