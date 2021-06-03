AK Parti'den sert tepki: CHP’liler hiç mi utanmaz!
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından CHP’ye tepki gösterdi.
yeniakit.com.tr Ankara
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Nazım Hikmet’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:
"Sabahtan beri #NazimHikmetRan güzellemesi yapan CHP’liler hiç mi utanmaz?! Nazım'ı 28 yıl hapse mahkum eden CHP, anayasal hak olan dilekçe hakkını bile çok gören CHP. 2009'da vatandaşlığını geri vererek iade-i itibar yapan AK Parti Ama utanmadan ‘mavi’ tweetleri atan yine CHP."