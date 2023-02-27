AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Siyasette seçimin tarihi tartışılmaya devam ediyor.

Erteleme söz konusu değil

Seçimin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuşmuştu.

Seçime yönelik İngiliz haber ajansı Reuters 18 Haziran'ı, Amerikan Bloomberg ise 14 Mayıs'ı işaret eden haberler yaptı.

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