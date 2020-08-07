AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınları fuhşiyata teşvik edenlere tepki gösterdiği ifadesi üzerinden, feministlerin yaptığı çarpıtmayı doğru kabul ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

81 ildeki davalar ile linç girişimi

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çam, ''AK Parti Kadın Kolları olarak seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim" dedi.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'li kadınların hukukunu korumanın boyunlarının borcu olduğunu iddia ederken, daha önceki tarihlerde gezici çapulcuların AK Partili kadınlara özellikle de Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptıkları küfürlere karşı hangi girişimde bulundukları konusunda sessiz kaldı.

Dilipak'a saygısız ifadeler

Dilipak'a saygısızca ifadelerle hitap eden Çam, "Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız." dedi.

Dilipak'ın sözlerini ivedilikle yargıya taşıyacaklarına söyleyen Çam, "AK Parti Kadın Kolları olarak, bu tür seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim. Başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanımız suç duyurusunda bulunacak." diye konuşarak, hakaretlerini sürdürdü.

"Liderimizi örnek alıyoruz"

Çam, Türkiye'de 81 ilde, 922 ilçede, 100 bini aşan yerel yönetici ve 5 milyona ulaşan üyeyle AK Parti'li kadınların liderinin siyasetini örnek aldığını ve partinin kararlarını ülkenin dört bir köşesinde titizlikle uyguladığını dile getirdi.

Dilipak'ın AK Parti içindeki 'AKP'liler' için sarfettiği 'Papatyalar' ifadesi rahatsız etti

Papatya ifadesinden rahatsız olduklarını dile getiren Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkekleşerek değil, kadın kimliğiyle, dik duruşuyla siyaset yapar. Samimiyeti, mütevazılığı ve çalışkanlığıyla itham ettiğiniz 'papatya' asla olamaz. AK Parti kadın hareketi bir feminist hareket değildir. Hak yolunda, mazlumun yanında, zalimin karşısında, yalnızca ahlakın ve adaletin savunucusudur. Kulluk ve insanlık bilinciyle il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle sokak sokak milletiyle, halkıyla hemhal olan bir harekettir."