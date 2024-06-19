AK Parti'den saldırgan köpeklere ilişkin açıklama! 'Ötenazi olmak zorunda'
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vatandaşlar için güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı canlı yayında vatandaşların can güvenliğini tehdit eden başıboş sokak köpekleriyle ilgili yürütülen yasa çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Görüşme trafiği yürüttük. Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırmayla birlikte sahiplendirme.
"Sokakların güvenli hale gelmesi lazım"
Yasada ötenazi olmak zorunda. Toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanlarımız var. Barınaklardaki hayvanları da korumak zorundayız.
Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz. Sokakların güvenli hale gelmesi lazım.
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Ötenaziye veteriner karar verecek
Veteriner hekimler karar verecek. Saldırganlığı artmış, rehabilite edilemeyecek konumda vahşi bir hal almış köpekler var. Onu barınaktaki veteriner hekimler karar verecektir.”
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