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Siyaset AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert tepki: Tarihi bir utanç
Siyaset

AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert tepki: Tarihi bir utanç

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli Görüş'ün sözde temsilcisi Saadet Partisi'ne tepki gösteren Turan, "CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 22:45:00 -
AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert tepki: Tarihi bir utanç

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi'nde ilan edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" dedi.

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