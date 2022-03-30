AK Parti'den 'Ramazan' talimatı: O sofralara oturmamak inancımızın gereği!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, parti genel merkezinde AK Parti’li belediyelerin Ramazan hazırlıklarıyla ilgili basına bilgi verdi.

AK Parti'li belediyelerin ramazan hazırlıklarını geçmişten bugüne kadar kurumsal şekilde sürdürdüğünü dile getiren Özhaseki, gerek salgın döneminde gerek ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Daha önce temel ihtiyaç maddelerinin toptan satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ancak şu an hediye çeki verdiklerini belirten Özhaseki, “Vatandaş, 300, 500, 700, 1000 liralık bu hediye çekleriyle anlaşmalı olan firmalardan ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de bu son derece sağlıklı bir şey oluyor” dedi.

"Ramazan'ın atmosferine uygun davranmalarını istiyoruz"

Mehmet Özhaseki, belediyelerin ramazanda hediye çeki dağıtımının yanı sıra etkinlikler için de hazırlıklar yaptığını söyledi.

Bu etkinliklerde Ramazan ayının atmosferine uygun davranılmasını istediklerini ifade eden Özhaseki, “Tabii bazen misafir olduğunuzda bir sofrada istemediğiniz bir manzarayla da karşılaşabiliyorsunuz. Belki de ev sahipliğinin gereği olarak insanlar elinde ne varsa o masaya dökmeye, koymaya çalışıyorlar. Bundan rahatsız olsanız da bir şey diyemiyorsunuz. Biz arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

"İnancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partili belediye başkanlarından fakir, dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istediklerini belirterek, “Lüks otellerde veyahut zengin görüntülü, biraz müsriflik, israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara asla oturmamalarını tembih ediyoruz. Bunu yaparken emin olun inancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz” dedi.