AK Parti'den Rabia Naz talebi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.

AK Partili Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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