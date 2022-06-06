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Gündem AK Parti'den Peygamberimize hakarete tepki
Gündem

AK Parti'den Peygamberimize hakarete tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'da Peygamber efendimize yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 20:19:00 -
AK Parti'den Peygamberimize hakarete tepki

Hindistan'da iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize hakaret etmesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu sadece Hindistan’daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir.

Sözkonusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır.

Hindistan Hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz.

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