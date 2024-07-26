AK Parti'den 'Özür dile' çağrısı: Bu ifadeler CHP'nin görüşüyse çok vahim! Cuma hutbesine yönelik sözleri

CHP sözcüsü Deniz Yücel'in Cuma hutbesine yönelik sözleri tepki çekmeye devam ediyor. CHP sözcüsüne özür dilemesi için çağrıda bulunan AK Partili milletvekilleri, Yücel'in açıklamalarını saygısızlık ve İslam düşmanlığı olarak niteledi.

Tesettürün önemine vurgu yapan son Cuma hutbesine 'saçmalık' diyerek hedef alan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik hakaretvari ifadeler kullanan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e yönelik tepkiler artarak devam ediyor. CHP ise tepkilere karşı sessiz kalmayı sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kınama mesajı gelirken Diyanet Sen, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Memur-Sen, MİL-SEN, Mil Diyanet Sen, Anadolu-Sen gibi onlarca STK, CHP'li Yücel'in sözlerini eleştirerek "Haddinizi bilin" ifadelerinde bulundu.

AK PARTİ'DEN CHP'Lİ SÖZCÜYE SERT TEPKİ: ÖZÜR DİLE!

CHP'li sözcüye AK Parti milletvekillerinden sert tepki geldi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP sözcüsünün ayetlere karşı saygısızlık yaptığını söyleyerek 'Özür dile' çağrısında bulundu.

ARSLAN: KENDİ DÜŞÜNCESİYSE SAYGISIZ, PARTİ GÖRÜŞÜYSE ÇOK VAHİM!

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, CHP sözcüsü Yücel'in Allah'ın ayetlerini hedef aldığını belirtti.

CHP sözcüsünün ifadelerinin parti görüşüyse çok vahim olduğunu dile getiren Arslan, "AK Parti’nin bir milletvekili olarak, Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için önemli gördüğümüz bir konuya değinmek istiyorum: Hazımsızlık. Evet, hazımsızlık; sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. CHP’nin maalesef her konudaki karşıt görüşlülüğünü anlıyorduk, lakin bugün Kur'an-ı Kerim’in ayetlerine muhalefet edeceğini beklemezdik. Tüm müminlere hitap eden ancak CHP Parti Sözcüsünün 'saçma' dediği Cuma hutbesindeki Allah’ın ayetine muhalefet etmek, eğer kendi düşüncesi ise çok saygısız ama parti görüşü ise çok vahim bir durumdur." ifadelerini kullandı.

İSLAM'IN YAKASINI BIRAKIN!

Arslan, İslam'a yönelik muhalefetin beyhude olduğunu dile getirdi ve şu ifadelerde bulundu:

"Sizler dilediğiniz gibi yaşıyor, dilediğiniz gibi davranabiliyorsunuz. Ancak sizlere bir tavsiyem olacak; İslam dininin yakasını bırakın artık! Toplumumuzda, farklı düşüncelere ve inançlara sahip insanların bir arada yaşaması gerektiğini kabul edin. Yüce Allah’ın indirdiği Kuranı Kerimin ayetlerine karşı rahatsızlığınızı görmek, anlayışsızlığınızı meşrulaştırmaktan öte bir yere gitmemektedir. İstediğiniz kadar Allah’ın dinine, kitabına muhalefet edin, sadece kendinizi aldatır ve milletimizi üzersiniz! Toplumumuzda birbirimize karşı daha anlayışlı olma ve hoşgörü gösterme konusunda CHP’nin rahatsızlığını görmek doğrusu bizleri şaşırtmayan bir durumdur."

CHP'YE 'İNANÇLARA SAYGI' ÇAĞRISI!

CHP'ye inançlara saygı çağrısı yapan Arslan, şöyle konuştu:

"Hazımsızlık, farklılıkları kabullenememe ve hoşgörüsüzlüğü beraberinde getirir. Bizler, AK Parti’nin mensupları olarak, herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip olan herkesin, bu toplumun eşit ve onurlu bir bireyi olduğunu, CHP de kabul etmelidir. Hz. Peygamber’in şu güzel sözünü hatırlatmak isterim: Müminler birbirini sevmede, birbirine acıyıp merhamet etmede, birbirine hürmette bir binanın tuğlaları gibi olurlar.

Bizler, AK Parti’nin mensupları olarak, bu tuğlaların her birinin, birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için olduğunu biliyoruz. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız ve hoşgörümüz, bu ülkenin temel değerleridir."

BAYIRCI: BU İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR!

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Deniz Yücel’in açıklamalarını İslam düşmanlığı olarak nitelendirdi. Bayırcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu İslam düşmanlığıdır. Milletimizin edep ve ahlak başta olmak üzere tüm değerleriyle savaşmaktır. Tüm bu ifadeler yüce Allah'ın kelamıdır."

"ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISI!

"Şu unutulmamalıdır ki eğer bu milletin dinine, diyanetine, hutbesine, tesettürüne, örtüsüne el uzatırsanız karşınızda göğsü iman dolu vatan evlatlarını bulursunuz. Dün de böyleydi de böyle ilelebet de böyle olacak. CHP sözcüsü Müslümanlardan özür dilemelidir."

AYETLERİN OKUNDUĞU CUMA HUTBESİNE SAÇMALIK DEMİŞTİ

Tesettür ayetlerine yönelik 'saçmalık' ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Deniz Yücel şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar! Adam kendini resmen Şeyh'ül-İslam sanıyor. Geçtiğimiz Cuma hutbesinde, ‘Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine’ dair bir şeyler saçmalamış. Diyanetin sınırsız bütçesiyle, saltanat süren bu hadsiz adam, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım, Ali Erbaş! İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın. Haddini bil! Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti! Türkiye'de kadınlar kaç yaşında kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye'de kadınlar siz istiyorsunuz diye dört duvarına sıkışıp kalmazlar.”

CHP'li Deniz Yücel'in ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti.