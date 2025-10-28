  • İSTANBUL
AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretebiliyor muyduk?" sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay tankları teslimat töreninde yaptığı konuşmadaki, "Sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne" ifadelerine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, X hesabından Erdoğan'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söylesin; Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu. Yani 74 yıl önce, Yani Ak Parti yokken, Yani daha 'çıkardığınız gömleğin' kumaşı bile dokunmamışken, Yani Cumhuriyetimiz henüz 28 yaşındayken kuruldu. Sadece o değil; Uçak fabrikası, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir çelik fabrikaları, tersaneler, kağıt fabrikası, çimento fabrikası, tekel fabrikaları, elektrik santralleri, baraj, silah fabrikası, klor fabrikası da, yokluk içindeki Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı içinde kuruldu. İktidarınız döneminde sattığınız Cumhuriyet fabrikalarını ve kuruluşlarını katmıyorum bile. Sizin varlık içinde yapamadıklarınızı Cumhuriyet yokluk içinde yaptı. Yani Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk. Ve zaten Cumhuriyet mucizesi de tam olarak budur. Hatırlayınız istedim!.."

Erdoğan ne demişti?

Ankara Kahramankazan'da düzenlenen Altay tankları teslimat töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmiyle birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum, hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80'i yakaladık. İnsansız hava araçları. Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı'sını üreten bir Türkiye var."

