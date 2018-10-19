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AK Parti'den o belediye başkanlarına çağrı: Çıkıp aday olmayacağınızı açıklayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 dönem belediye başkanlığı yapanlara seslenerek '3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin' dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 14:12
AK Parti'den o belediye başkanlarına çağrı: Çıkıp aday olmayacağınızı açıklayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 3 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partililere çağrı yaptı: 3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin

AK Parti'nin yerel seçimler için takvimi henüz belli olmadı. Aday adaylığı için başvuruların henüz başlamadığı AK Parti’de, Grup Başkanvekili Bülent Turan 3 dönem uyarısı yaptı.

'Ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim'

TRT Haber'e konuşan Turan, “Ben isterim ki 3 dönem bitiren tüm arkadaşlarımız desinler ki genel merkezimize ‘ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim.’ Bunu yapsın bunu bekleriz. Tüm 3 dönemlik arkadaşlarımız, ben çok iyi çalıştım, çok iş yaptım ama 40 yaşında başkan olduysam 55 oldum, 60 oldum desinler genel merkezimizi rahatlasınlar.” dedi.

Turan şunları söyledi:

“Genel merkez baktı, şu ilçelerde, bu ilde 3 dönem olmuş ama hala sana ihtiyacımız var, halk seni çok seviyor, sen olmazsan biz giremeyiz burada diyorsa istisnai olarak genel merkezimiz ‘sen sen devam et’ desin. Kural 3 dönemlik arkadaşlarımızın izin alması olsun, istisna genel merkez talimatı gereği olsun.”

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:12
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. 3 Dönem kuralı

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_35 dk önce
    adam başarılı ise neden üç dönem yaptı da bıraksın,ha varsa bir şaibe çıkın açıklayın istanbul ankara eskişehir belediye başkanları bıraktılar baskı baskı,neden çıkıp açıklamadınız şundan dolayı istifaları istendi baskı yapıldı,şeffaf olunacaktı hani şeffaflık,ikircilikli siyaset,adamına göre muamele,çalışanlar kızağa çekilecek pasif görev verilecek,yukardan ne gelirse eyvallah başımız üstüne
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