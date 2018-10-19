AK Parti'den o belediye başkanlarına çağrı: Çıkıp aday olmayacağınızı açıklayın
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 dönem belediye başkanlığı yapanlara seslenerek '3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin' dedi.19 Ekim 2018 Cuma 14:12
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 3 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partililere çağrı yaptı: 3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin
AK Parti'nin yerel seçimler için takvimi henüz belli olmadı. Aday adaylığı için başvuruların henüz başlamadığı AK Parti’de, Grup Başkanvekili Bülent Turan 3 dönem uyarısı yaptı.
'Ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim'
TRT Haber'e konuşan Turan, “Ben isterim ki 3 dönem bitiren tüm arkadaşlarımız desinler ki genel merkezimize ‘ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim.’ Bunu yapsın bunu bekleriz. Tüm 3 dönemlik arkadaşlarımız, ben çok iyi çalıştım, çok iş yaptım ama 40 yaşında başkan olduysam 55 oldum, 60 oldum desinler genel merkezimizi rahatlasınlar.” dedi.
Turan şunları söyledi:
“Genel merkez baktı, şu ilçelerde, bu ilde 3 dönem olmuş ama hala sana ihtiyacımız var, halk seni çok seviyor, sen olmazsan biz giremeyiz burada diyorsa istisnai olarak genel merkezimiz ‘sen sen devam et’ desin. Kural 3 dönemlik arkadaşlarımızın izin alması olsun, istisna genel merkez talimatı gereği olsun.”
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