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Gündem AK Parti'den müsilaj açıklaması: Yakında kurulacak
Gündem

AK Parti'den müsilaj açıklaması: Yakında kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası sorunuyla ilgili olarak araştırma komisyonu kuracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:54:00 -
AK Parti'den müsilaj açıklaması: Yakında kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, müsilaj sorunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge planladıklarını açıkladı.

AK Parti, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yazılı açıklamasında, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek İcra ve İflas Kanunu teklifinin yanında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa çözüm üretilmesi için araştırma komisyonu kurulmasına dair de hazırladıkları önergeyi görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Turan, "İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi’nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası’nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. Mavi Vatan’ımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek" dedi.

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