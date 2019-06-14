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AK Parti’den Murat Alan açıklaması: İnsanlık dışı saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, YeniAkit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma namazı çıkışı yapılan alçak saldırıyı kınadı.

14 Haziran 2019 Cuma 23:44
AK Parti’den Murat Alan açıklaması: İnsanlık dışı saldırıyı kınıyoruz

SEZAİ ERHAN - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir insana dönük şiddet kabul edilemez. Gazetecilere şiddet kabul edilemez.Şiddet insanlık dışıdır. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz” dedi. 

Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat AIan'a, oğluyla Cuma namazına giderken yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine Allah’tan şifalar dilerim. Sorumlular hukuka hesap vereceklerdir” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof.Dr.Burhan Kuzu, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyorum.Siyasi görüşü her ne olursa olsun,gazetecilere, basın emekçilerine yapılan bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat AIan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Alan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor,bu saldırının basın mensuplarına yönelik son saldırı olmasını diliyorum. Yeni Akit ailesine geçmiş olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:44
  1. Düzce
  2. AK Parti
  3. AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
  4. YeniAkit Gazetesi

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