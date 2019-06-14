AK Parti’den Murat Alan açıklaması: İnsanlık dışı saldırıyı kınıyoruz

SEZAİ ERHAN - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir insana dönük şiddet kabul edilemez. Gazetecilere şiddet kabul edilemez.Şiddet insanlık dışıdır. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz” dedi.



Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat AIan'a, oğluyla Cuma namazına giderken yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine Allah’tan şifalar dilerim. Sorumlular hukuka hesap vereceklerdir” dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof.Dr.Burhan Kuzu, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyorum.Siyasi görüşü her ne olursa olsun,gazetecilere, basın emekçilerine yapılan bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat AIan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Alan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor,bu saldırının basın mensuplarına yönelik son saldırı olmasını diliyorum. Yeni Akit ailesine geçmiş olsun” dedi.