AK Parti'den Muharrem İnce'ye flaş teklif! Az önce açıklandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, katıldığı bir canlı yayın programında Memleket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda olması gerektiğini belirterek Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'a davette bulundu.

BBN Türk ekranlarında Nisa Nur Çaydan'ın moderatörlüğünde yayınlanan programa bugün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan konuk oldu. Canlı yayın programında AK Partili vekilden, Memleket Partisi'ne sürpriz bir teklif geldi.

Cumhur İttifakı'na katılma teklifi

AK Partili Mehmet Ali Cevheri, Memleket Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma davetinde bulunarak "Değerli hocam, bugün sizin desteklemeniz gereken ittifak bizim ittifak olması gerekiyor." dedi. Memleket Partisi'ne yönelik Parlamento'da büyük bir tahammülsüzlük olduğunu ifade eden Cevheri, "Bugün Muharrem İnce'nin çizgisi Türk soludur. Dolayısıyla memleketçi bir anlayışa sahiptir, Muharrem Bey için ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrak ve devlet çok önemlidir. Biz de özellikle Türkiye'nin bu noktalarında çok ciddi hassasiyete sahipiz. Bizim için devlet millet için vardır. Bayrağımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü bizim için esastır." dedi.

Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde 'Adam kazandı' demesinin bir hakkı teslim etmek olduğunu vurgulayan Cevheri, "O adam yine kazanacaktır, çünkü adamdır. Bunu da özellikle ifade etmek gerekiyor. Bugün aryılmış olduğunuz sizi dışlayan bir zihniyetle tekrar beraber olmanız, size destek veren insanlar konusunda çok ciddi bir kırılma meydana getirecektir. Bunu ben özellikle ifade etmek istiyorum. Bir partinin içişleri konusunda konuşmak haddim değil ama Bu daveti yapabilme noktasında benim hoşgörümü saygıyla karşılayacağınızı düşünüyorum. Biz sizleri de yanımıza davet ediyoruz. Sizlerle ortak noktalarımız çok. Bugün bizleri destekleyen partilerin de ortak noktası budur. Türkiye'nin kurtuluşu Cumhur İttifakı içerisinde ve bize destek veren anlayışta yer alacaktır." diyerek Memleket Partisi'ne canlı yayında Cumhur İttifakı'na katılma davetinde bulundu.

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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan ise AK Partili vekilin teklifine verdiği cevapta, kendilerinin bir muhalefet partisi olduğunu ve amaçlarının 20 yıllık bu iktidarı göndermek olduğunu söyledi. Memleket Partisi'nin ilkeli siyaset anlayışına sahip olduğunu ve doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen bir parti olduğunu ifade eden Sayan, Cumhur İttifakı içerisinde yer alma gibi bir planlarının olmadığını söyledi.