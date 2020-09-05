AK Parti'den Muharrem İnce çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun...

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı.

Turan, Muharrem İnce'nin başlattığı hareketin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucu olduğunu bildirdi.

Büülent Turan, Lapseki'nin Kemiklialan bölgesinde levrek ve çipura üretimi yapılan balık çiftliklerini ziyaret etti, kuluçkahanelerde incelemeler yaptı.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" hakkında konuştu.

Tek adam Kılıçdaroğlu!

İnce'nin başlattığı hareketin Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki tek adamlığının ve muhalif seslere tahammülsüzlüğünün bir sonucu olduğunu belirten Turan, bu hareketin 10 senedir bir tek seçim kazanamadan genel başkan koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu'na ve kodlarından uzaklaşan CHP’ye bir tepki olduğunu bildirdi.

"İktidar partileri yaşayabilir ama..."

Bunun CHP kurultayında da net bir biçimde görüldüğünü söyleyen Turan, iktidar partilerinin, ittifakların dünyanın her tarafında bu tarz süreçler yaşayabileceğini, ancak muhalefette iken bölünmenin CHP yönetiminin içine düştüğü biçare hali gösterdiğini vurguladı.

İnce'nin başlattığı bu hareketin sonunun nereye varacağını en çok Kılıçdaroğlu'nun merak ettiğini ifade eden Turan, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın kendi işine baktığını söyledi.