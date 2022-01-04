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Siyaset AK Parti'den muhalefete dikkat çeken ziyaret
Siyaset

AK Parti'den muhalefete dikkat çeken ziyaret

TBMM'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 15:30:00 -
AK Parti'den muhalefete dikkat çeken ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti.

Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek. Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek. AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek.

Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.

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