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Ekonomi AK Parti'den milyonlara müjde! Meclis'e sunuldu
Ekonomi

AK Parti'den milyonlara müjde! Meclis'e sunuldu

AK Parti, ekonomi alanındaki yeni torba teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, borçlara yeniden yapılandırmayı getiriyor. İşte yeni torba teklifi ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:15:00 -
AK Parti'den milyonlara müjde! Meclis'e sunuldu

AK Parti, ekonomi alanındaki yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle borçlara yeniden yapılandırma getiriliyor.

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

15 maddelik teklif

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde:

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak. 

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

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