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AK Parti’den meydanda kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:02
AK Parti’den meydanda kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı. Cumhur İttifakı’yla birlikte güçlenen kadrolarımızla durmak yok yola devam" dedi.


Samsun’da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Teşkilatı tarafından kutlama gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.



MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise, fırsatçıların emellerine ulaşamadığını belirterek yüce Türk milletinin önü açıldığını ifade etti.



"Yapacak çok işimiz var"


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da hep beraber çalıştıklarını ve hep beraber kazandıklarını söyledi. Bugünden itibaren Samsun’u geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Karaaslan, "Yapacak çok işimiz var. Daha hayata geçireceğimiz çok projemiz var. 17 yıldır her girdiğimiz seçimde önümüzü kesmek isteyenler oldu. Biz onlara fırsat vermedik. Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı. Cumhur İttifakı’yla birlikte güçlenen kadrolarımızla durmak yok yola devam" dedi.



"Hayırlı bir neticeye ulaştık"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise müthiş bir özveriyle gece-gündüz çalışan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Hayırlı bir neticeye ulaştık. Önümüzdeki 5 yıl ilçe belediye başkanlarımızla birlikte vadettiğimiz projeleri gerçekleştirmek için sabah namazında mesaiye başlayıp gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.



Mitinge ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:02
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