AK Parti’den Meral Akşener’e bir tepki daha

Yeniakit Ankara

Bebek katili PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ile kahvaltı hayali kuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, katil Netanyahu’ya benzetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Akşener, "Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri kaybedip tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Her biri de giderayak bir sorun üretiyor. Bunu Filistin'de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

Kurtulmuş: Netanyahu'ya ittifak yaptıklarını benzetsin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akşener’e tepki gösterdiği açıklamasında, "Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse ‘açık işbirliği - gizli ittifak’ yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" ifadelerini kullandı.