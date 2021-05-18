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Gündem AK Parti’den Meral Akşener’e bir tepki daha
Gündem

AK Parti’den Meral Akşener’e bir tepki daha

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, katil Netanyahu’ya benzeterek, skandal bir şekilde, “Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:52:00 -
AK Parti’den Meral Akşener’e bir tepki daha

 Yeniakit  Ankara 

Bebek katili PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ile kahvaltı hayali kuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, katil Netanyahu’ya benzetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Akşener, "Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri kaybedip tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Her biri de giderayak bir sorun üretiyor. Bunu Filistin'de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

Kurtulmuş: Netanyahu'ya ittifak yaptıklarını benzetsin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akşener’e tepki gösterdiği açıklamasında, "Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse ‘açık işbirliği - gizli ittifak’ yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" ifadelerini kullandı.

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