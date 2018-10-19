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AK Parti'den kritik yerel seçim mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yerel seçimler, ittifak ve af ile ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 01:48
AK Parti'den kritik yerel seçim mesajı

AK Partili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var." diye konuştu. 

MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir." dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 01:48
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