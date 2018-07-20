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AK Parti'den kritik bedelli askerlik açıklaması! Onlar da istifade edebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:12
AK Parti'den kritik bedelli askerlik açıklaması! Onlar da istifade edebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ağustos celbinde askere gitmek için başvuranların bedelli askerlik sorularıyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

AK Partili Muş, Ağustos celbi için başvuru yapan vatandaşların bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabileceklerini söyledi.

AK Partili Muş'un açıklamaları şöyle:

"Ağustos celbiyle alakalı; eğer evraklarını alıp, kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler.

ÖĞRENCİLERİN MÜRACAATI

28 günlük temel eğitiminin nasıl olacağını Milli Savunma Bakanlığı'na bırakmış durumdayız. Belli celpler açılacaktır, belli planlamalar yapılacaktır. Bu planlamaya göre celpler açılacaktır. Burada öğrencilerin talepleri alınabilir. Ve silahlı kuvvetler bu talepleri planlamasına dahil edip öğrencilerin de mağdur olmayacağı bir yol bulunmaya çalışılabilir. Onlar da hassasiyeti gözeterek planlama yapacaklardır. Nihayetinde maksat burada bir sorunu çözmek. Onlar da öğrencilerin taleplerini alıp planlamada dahil edecekler. Ümit ederim bütün talepleri karşılanır.

28 GÜNLÜK EĞİTİMİN KAPSAMI

Burada geçmiş dönemlerde kısa dönemlerle alakalı verilen bir temel askerlik eğitimi söz konusu. Hem savunma anlamında hem teorik eğitim verilmesi söz konusu. İhtiyaçların belirlenmesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. Ama 1999'daki ders programında hem askeri eğitim hem teorik eğitim verildi. Bakanlık belirleyecektir.

28 GÜN EĞİTİM KALKABİLİR Mİ? DEĞİŞİKLİK BEKLENEBİLİR Mİ?

Şu an itibariyle bizim teklifimiz geçerlidir. Dolayısıyla bunun dışıdna askerliği kaldıralım bu hiç olmasın gibi bir durum şu an için söz konusu değildir.

Tabi ki bu teklfii kabul edecek olan TBMM Genel Kurulu'dur, Plan Bütçe Komisyonu'dur. Yasalar üzerinde her zaman değişiklik yapılabilir. Ama bizim getirdiğimzi teklifte böyle bir şey yoktur.

Kanun teklifi yürürlüğe girdikten sonra 3 ay müracaatlar alınacaktır. Bunlar alındıktan sonra, sayı önemli. Gelecek olan sayıyı bilemediğimiz için Milli SAvunma Bakanlığımızın planlamasını ön göremiyorum. Belki onlar birden fazla celp açacaklardır. Peyderpey alacaklardır, kaç döneme yayacaktır, celp açacaktır, o gelecek olan talebe göre belirlenecektir."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:12
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