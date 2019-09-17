AK Parti’den kimler istifa etti? AK Parti’den istifa eden milletvekilleri, il başkanları kim?

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesinden sonra gözler AK Parti’den istifa edecek isimlere çevrilmişti. Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etmesiyle birlikte AK Parti’den istifa edecek milletvekilleri merak ediliyordu. AK Parti’de şuan milletvekili olan hiçbir isim istifa etmezken, eksi milletvekilleri, eski il bakanlarının istifa ettiği son dakika gelen bilgiler arasında. Peki AK Parti’den istifa eden eski milletvekilleri ve il başkanları kim? AK Parti’den kimler istifa etti?

AK Parti'den istifa eden eski milletvekilleri kim?

Yeni parti kuracaklarını söyleyen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın istifa etmesiyle birlikte AK Parti’de son dakika istifaları gelecek mi? Sorusu sorulmaya başlanmıştı. AK Parti’de geçmiş dönemlerde milletvekili olmuş Gümüşhane eski milletvekili Feramuz Üstün, İzmir eski milletvekili İbrahim Turhan, Bursa eski milletvekili Cemalettin Kani Torun, Konya eski milletvekili Ömer Ünal ve Ağrı eski milletvekili Cesim Gökçe istifalarını açıklayan isimler oldu.

İstifa eden il başkanları kim?

AK Parti’den istifa eden eski il başkanları ise şunlar oldu: Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı).